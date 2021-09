Ranking Atp aggiornato al 20 settembre 2021: Djokovic sempre in vetta, Berrettini settimo (Di lunedì 20 settembre 2021) Nessun torneo Atp la scorsa settimana e Ranking sostanzialmente invariato in questo lunedì 20 settembre 2021. Al comando c’è sempre Novak Djokovic, che precede di oltre 1.500 punti il recente vincitore degli Us Open Daniil Medvedev. L’Italia continua a godersi tre giocatori fra i primi 25 e nove tra i migliori 100. Per Matteo Berrettini conferma al 7° posto, sempre a 642 punti da Rafael Nadal che ha chiuso il 2021 in anticipo, così come Dominic Thiem, ottavo dietro al romano. Sono stabili anche Jannik Sinner al numero 14 e Lorenzo Sonego, impegnato questa settimana a Metz, al 24° posto, che per entrambi è best Ranking. Nessuna variazione per Fabio Fognini (32°) e Lorenzo Musetti al numero 57 (“best”), mentre scivola indietro di 12 ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) Nessun torneo Atp la scorsa settimana esostanzialmente invariato in questo lunedì 20. Al comando c’èNovak, che precede di oltre 1.500 punti il recente vincitore degli Us Open Daniil Medvedev. L’Italia continua a godersi tre giocatori fra i primi 25 e nove tra i migliori 100. Per Matteoconferma al 7° posto,a 642 punti da Rafael Nadal che ha chiuso ilin anticipo, così come Dominic Thiem, ottavo dietro al romano. Sono stabili anche Jannik Sinner al numero 14 e Lorenzo Sonego, impegnato questa settimana a Metz, al 24° posto, che per entrambi è best. Nessuna variazione per Fabio Fognini (32°) e Lorenzo Musetti al numero 57 (“best”), mentre scivola indietro di 12 ...

