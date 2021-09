Processo trattativa, i giudici in Camera di consiglio (Di lunedì 20 settembre 2021) Palermo, 20 set. (Adnkronos) – “La Corte si ritira per deliberare”. Sono da poco passate le tredici quando il Presidente della seconda sezione della Corte d’assise d’appello di Palermo Angelo Pellino annuncia all’aula bunker del carcere Pagliarelli che i giudici stanno entrando in Camera di consiglio per decidere se confermare o riformare la sentenza di primo grado del Processo sulla trattativa tra Stato e mafia. A distanza di tre anni e mezzo dalla prima sentenza, che condannò quasi tutti gli imputati, accusati di minaccia a corpo politico dello Stato, arriva dunque la decisione dei giudici di appello. Che potrebbe arrivare tra mercoledì e giovedì. La Procura generale di Palermo, al termine della requisitoria, aveva chiesto alla corte d’assise d’appello di confermare le condanne ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 settembre 2021) Palermo, 20 set. (Adnkronos) – “La Corte si ritira per deliberare”. Sono da poco passate le tredici quando il Presidente della seconda sezione della Corte d’assise d’appello di Palermo Angelo Pellino annuncia all’aula bunker del carcere Pagliarelli che istanno entrando indiper decidere se confermare o riformare la sentenza di primo grado delsullatra Stato e mafia. A distanza di tre anni e mezzo dalla prima sentenza, che condannò quasi tutti gli imputati, accusati di minaccia a corpo politico dello Stato, arriva dunque la decisione deidi appello. Che potrebbe arrivare tra mercoledì e giovedì. La Procura generale di Palermo, al termine della requisitoria, aveva chiesto alla corte d’assise d’appello di confermare le condanne ...

