Pomezia | cisterna perde carburante per aerei | i Vigili del Fuoco evitano la tragedia

(Di lunedì 20 settembre 2021)– Alle prime luci dell'alba, stamattina 20 settembre circa la Centrale operativa ha inviato apresso lo Scalo merci della stazione ferroviaria, una squadra deidel, la 22 A ,il CRRC ed una botte la AB/32 ,in seguito alla perdita di liquido avio trasportato in un vagone. I soccorritori hanno provveduto a neutralizzare la perdita, mettendo in sicurezza l'area interessata. Il celere intervento del personale intervenuto ha evitato il blocco del traffico ferroviario, considerata l'importanza dello scalo merci.