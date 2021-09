Pfizer-BioNTech | il vaccino per bambini tra 5 e 11 anni è sicuro

(Di lunedì 20 settembre 2021) I risultati degli studi clinici di fase 2 e 3 mostrano una risposta «robusta», con dosaggi inferiori a quelli previsti per pazienti sopra i 12

Domenico Zurlo Il vaccino anti Covid diè "ben tollerato" e ha prodotto una risposta immunitaria "robusta" anche tra i bambini tra i 5 e gli 11 anni: i primissimi dati dopo gli studi clinici aprono dunque alla ...hanno comunicato che i risultati degli studi clinici mostrano che il loro vaccino è sicuro, ben tollerato e ha prodotto una risposta immunitaria robustanei bambini tra 5 e 11 anni. ...Il vaccino anti-Covid di Pfizer è sicuro per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Lo ha riferito la casa farmaceutica citando i risultati dei trial clinici. I dati devono ancora essere sottoposti alla val ...L'annuncio del colosso, che deve ancora pubblicare i dati dettagliati, a breve seguirà Moderna. Le dosi di soli 10 microgrammi producono risposte come per gli adolescenti e meno effetti collaterali ...