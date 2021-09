Napoli, fiori e peluche nel luogo in cui il piccolo Samuele ha perso la vita (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il marciapiede in via Foria a Napoli dove ha perso la vita il piccolo Samuele è diventato un vero e proprio tappeto di fiori bianchi e peluche. Al centro una foto in cui il piccolo sorride e indossa la maglia del Napoli. Attaccati al muro anche dei palloncini bianchi. E il via vai di chi vuole lasciare un proprio segno di vicinanza alla famiglia non si ferma mai. A presidiare l’altare dedicato al bimbo alcune persone del posto. Tanta la rabbia della gente per i video che sono stati diffusi in questi giorni sui social. “È una tragedia – sbotta una donna – questa gente non ha cuore, ma non pensano al dolore della madre. È uno schifo, non c’è un minimo di umanità e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il marciapiede in via Foria adove halailè diventato un vero e proprio tappeto dibianchi e. Al centro una foto in cui ilsorride e indossa la maglia del. Attaccati al muro anche dei palloncini bianchi. E il via vai di chi vuole lasciare un proprio segno di vicinanza alla famiglia non si ferma mai. A presidiare l’altare dedicato al bimbo alcunene del posto. Tanta la rabbia della gente per i video che sono stati diffusi in questi giorni sui social. “È una tragedia – sbotta una donna – questa gente non ha cuore, ma non pensano al dolore della madre. È uno schifo, non c’è un minimo di umanità e ...

