Mihajlovic | «Prendere sei gol contro l’Inter ci sta Sul Genoa ed Orsolini…»

(Di lunedì 20 settembre 2021) Sinisaha parlato in conferenza stampa alla vigilia del matchil: le sue dichiarazioni Sinisaha parlato in conferenza stampa alla vigilia del matchil. Le sue dichiarazioni. MATCH– «Sapevamo cosa dovevamo fare, ma ogni gara ti insegna qualcosa. La garaci ha insegnato che se entri in campo senza l’atteggiamento giusto, intensità e concentrazione, puoi perderele formazioni alla portata.formazioni top comeinvece prendi sei gol. Detto questo bisogna vivere tutto con equilibrio e imparare sempre. Sappiamo quali sono stati gli errori tattici. Fino al 20? sono passati due ...

"Il nostro lavoro va vissuto con un certo equilibrio mentale - comincia Sinisa- . In ... Disfatta? Tragedia? E' una situazione che fa parte del nostro viaggio, a nessuno piacesei ...Dal fischio d'inizio, dopo qualche minuto di studio reciproco, sono infatti gli ospiti a... ballottaggi in attacco perDIRETTA BOLOGNA INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME ...Bologna-Genoa, le parole di Sinisa Mihajlovic: "La sconfitta con l'Inter non è un dramma, dobbiamo sputare sangue per far punti" ...Bologna, 20 settembre 2021 – "Da ogni gara dobbiamo trarre insegnamenti: quelli ricevuti dalla sconfitta contro l’Inter sono che se entri in campo senza l’atteggiamento giusto prendi sei gol”. Necessa ...