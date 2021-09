Advertising

sportli26181512 : Lazio, un po’ di relax: Sarri concede un giorno di riposo: Si gioca anche giovedì contro il Torino, poi il derby. I… - LALAZIOMIA : Lazio, un po’ di relax: Sarri concede un giorno di riposo - zazandrea : Bello il #mare, ottimo il #relax ma oggi gioca la #Lazio. Prepariamo 'ste valigie! #buongiorno #laziocagliari… - Ennio76040064 : @Il_Berna82 @OfficialSSLazio Mi sa che Radu andava ceduto…o forse c’è qualche vedova di Peruzzi? Non c’è trippa per… - xCalogero901 : @AcmDuivel Ieri era una partita relax, normalmente temo la Lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio relax

Corriere dello Sport

Giorni decisivi per vedere la miglior, che fin qui è apparsa opaca e con idee poco chiare. Da domani la ripresa degli allenamenti. Giovedì trasferta a Torino (si gioca alle 18.30), poi il derby ...Chi all'orizzontale del mare preferisce la verticalità della montagna, comunque garanzia di, ... Spostandosi nel, in un rigoglioso parco privato su un'antica collina, sorge Palazzo Fiuggi: ...Si gioca anche giovedì contro il Torino, poi il derby. Il tecnico fa rifiatare i suoi prima di un’altra cavalcata ...Preparazione un po’ particolare per Francesco Acerbi in vista di Lazio Cagliari: ecco il suo post sui social A circa 24 ore da Lazio Cagliari, match valido per la quarta giornata di campionato, France ...