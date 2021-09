Dalla Spagna: “Barça-Koeman in bilico. A Laporta piace Pirlo, ma c’è anche Xavi” (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo il pareggio raggiunto in extremis al Camp Nou contro il Granada, Dalla Spagna c’è molta convinzione che il rapporto tra Koeman e il Barcellona sia deteriorato e vicino ai titoli di coda. Gerard Moreno, giornalista molto vicino al Barça, sostiene che Laporta si sia già attivato per trovare un sostituto, e che Pirlo sia il suo preferito. Da non sottovalutare l’ipotesi legata a Xavi, anch’egli in attesa di sviluppi. Lo ha confermato anche El Chiringuito Tv. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo il pareggio raggiunto in extremis al Camp Nou contro il Granada,c’è molta convinzione che il rapporto trae il Barcellona sia deteriorato e vicino ai titoli di coda. Gerard Moreno, giornalista molto vicino al, sostiene chesi sia già attivato per trovare un sostituto, e chesia il suo preferito. Da non sottovalutare l’ipotesi legata a, anch’egli in attesa di sviluppi. Lo ha confermatoEl Chiringuito Tv. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

