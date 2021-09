Copernico Spalletti ha spazzato via l’oscurantismo dei precedenti 18 mesi del Napoli (Di lunedì 20 settembre 2021) L’arrivo di Spalletti a Napoli è paragonabile all’apparizione di Copernico sulla scena scientifica. Il suo Napoli è la riedizione del “De revolutionibus orbium coelestium” con cui l’astronomo polacco, nel Cinquecento, mise nero su bianco la condanna del sistema tolemaico che poneva la terra al centro dell’universo. Spalletti è venuto a illuminare la piazza dopo diciotto mesi di oscurantismo. In cui ci siamo dovuti sorbire di tutto e di più. E alla fine il Napoli è rimasto due volte consecutive fuori dalla Champions (la seconda con la Juventus più scarsa dell’ultimo quindicennio) e quasi quasi avremmo dovuto pure ringraziare. Buona parte della piazza avrebbe voluto persino la riconferma del precedente tecnico. L’autolesionismo a livelli ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 settembre 2021) L’arrivo diè paragonabile all’apparizione disulla scena scientifica. Il suoè la riedizione del “De revolutionibus orbium coelestium” con cui l’astronomo polacco, nel Cinquecento, mise nero su bianco la condanna del sistema tolemaico che poneva la terra al centro dell’universo.è venuto a illuminare la piazza dopo diciottodi oscurantismo. In cui ci siamo dovuti sorbire di tutto e di più. E alla fine ilè rimasto due volte consecutive fuori dalla Champions (la seconda con la Juventus più scarsa dell’ultimo quindicennio) e quasi quasi avremmo dovuto pure ringraziare. Buona parte della piazza avrebbe voluto persino la riconferma del precedente tecnico. L’autolesionismo a livelli ...

