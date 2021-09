Confessione choc del domestico indagato a Napoli per l' omicidio del piccolo Samuele

(Di lunedì 20 settembre 2021) Il bimbo di 4 anni era precipitato dal terzo piano della sua abitazione venerdì scorso. 'L'ho preso in braccio e l'ho lasciato cadere nel vuoto, poi sono andato a mangiare una pizza' ha detto Mariano ...

Il bimbo di 4 anni era precipitato dal terzo piano della sua abitazione venerdì scorso. 'L'ho preso in braccio e l'ho lasciato cadere nel vuoto, poi sono andato a mangiare una pizza' ha detto Mariano ...Giucas Casella compagna e figlio: Valeria Perilli e James/ Papà grazie a Pippo Baudo Giucas Casella,al GF Vip su Amanda Lear Giucas Casella è così tornato indietro con la mente a ...Giucas Casella e la confessione choc su Amanda Lear al Grande Fratello Vip: "L'ho incontrata quando ancora era un uomo", la frase non passa inosservata."Ad un tratto ho preso il piccolo in braccio e sono uscito fuori al balcone… giunto all'esterno con il bambino tra le braccia mi sono sporto e l’ho lasciato cadere. Ho immediatamente udito delle urla ...