Clima | Draghi | ‘risorse pubbliche per transizione non bastano | impulso a privato’

Roma, 20 set. (Adnkronos) – "Fra qualche giorno, diverse centinaia di giovani si riuniranno a Milano e contribuiranno alla discussione in merito alle priorità dell'azione Climatica. Questo evento – chiamato Youth4Climate – si terrà in contemporanea con la Pre-COP che aprirà la strada al vertice di Glasgow. Perciò, finanziare la transizione è cruciale e dobbiamo rispettare la promessa di mettere a disposizione 100 miliardi di dollari. Ma, allo stesso tempo, dobbiamo essere consapevoli che le sole risorse pubbliche non possono sopportare l'intero costo della transizione. Mobilitare il settore privato è ugualmente cruciale". Lo ha sottolineato il premier Mario Draghi, intervenendo all'evento Climate Moment in corso a New York.

