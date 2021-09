Cisterna, il motoraduno per commemorare Angelo finisce in tragedia: padre di famiglia in ospedale (Di lunedì 20 settembre 2021) “Avresti compiuto oggi 18 anni, e sarebbe stato bellissimo”. E’ stato questo il messaggio di auguri di una madre a suo figlio, Angelo Mattoccia, scomparso prematuramente in un incidente in moto. Per questo motivo, Laureta Jaku, nella giornata di ieri, aveva organizzato una riunione di motociclisti in un parcheggio, per commemorare il figlio scomparso, ma purtroppo è avvenuta un ulteriore tragedia. La tragedia durante la commemorazione “Sono qui a comunicare, molto addolorata e amareggiata, – scrive la mamma sui social – che in una giornata che doveva essere piena di ricordi sempre vivi e di piacere nello stare insieme, per festeggiare i 18 anni di mio figlio, dipartito per un incidente stradale, con tutti i suoi amici in un raduno di moto organizzato, in forma statica, nello spiazzo adiacente la caserma della G.di F. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 settembre 2021) “Avresti compiuto oggi 18 anni, e sarebbe stato bellissimo”. E’ stato questo il messaggio di auguri di una madre a suo figlio,Mattoccia, scomparso prematuramente in un incidente in moto. Per questo motivo, Laureta Jaku, nella giornata di ieri, aveva organizzato una riunione di motociclisti in un parcheggio, peril figlio scomparso, ma purtroppo è avvenuta un ulteriore. Ladurante la commemorazione “Sono qui a comunicare, molto addolorata e amareggiata, – scrive la mamma sui social – che in una giornata che doveva essere piena di ricordi sempre vivi e di piacere nello stare insieme, per festeggiare i 18 anni di mio figlio, dipartito per un incidente stradale, con tutti i suoi amici in un raduno di moto organizzato, in forma statica, nello spiazzo adiacente la caserma della G.di F. ...

