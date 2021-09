Ascolti TV 19 settembre | debutto convincente per la versione domenicale di Amici

(Di lunedì 20 settembre 2021) Risultati impensabili quelli riscontrati daglitv del Prime Time di ieri 19. Sul primo canale della tv di stato ha debuttato la trasmissione Da Grande, di Alessandro Cattelan mentre Canale 5 ha trasmesso Scherzi a Parte. Tuttavia, entrambi sono stati superati da Rai 3 per la finale di pallavolo maschile, culminata con il trionfo dell'Italia sugli sloveni. Nel DayTime pomeridiano è partito, con laricca di ospiti celebri.TV di ieri 19: ennesimo trionfo europeo per la nazionale italiana Serata al top per la Rai ...

Advertising

Teleblogmag : #Ascoltitv deludenti per #DaGrande, in forte calo anche #scherziaparte e vince #italiaslovenia Iscriviti gratuitam… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 19 Settembre #StudioAperto ore 12:30 1.206.000 telespettatori e 9.3% di share… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 19 Settembre Il #TG3 ore 14:20 1.552.000 telespettatori e 10.2% di share Il #TG3 ore 19:… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 19 Settembre Il #TG2 ore 13:00 1.614.000 telespettatori e 10.9% di share Il #TG2 ore 20:… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 19 Settembre Il #TG5 ore 13:00 2.816.000 telespettatori e 18.9% di share Il #TG5 ore 20:… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti settembre

Tv 192021. In prima serata Enrico Papi vince il duello con Alessandro Cattelan, il quale nonostante i grandi ospiti e il suo show ricco di originalità non buca lo schermo del ...19: Alessandro Cattelan (Da Grande) sfida Scherzi a parte con Enrico Papi Ieri, domenica 19, ha debuttato Alessandro Cattelan su Rai1 con uno show ricchissimo di ospiti ...Il lattaio di Watertown si lamenta dell’odore rancido che i prodotti che trasporta lasciano nel suo furgone. Tra i passanti che lo ascoltano ...Domenica 19 settembre 2021 ha visto diversi scontri tra titani in tv sul fronte ascolti e share. In prime time attesissima la sfida tra Alessandro Cattelan, che su Rai Uno è sbarcato con lo show Da Gr ...