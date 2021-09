Patto per la lettura, in 30 aderiscono (Di domenica 19 settembre 2021) È stato presentato, venerdì 17 settembre, nella Biblioteca Erica di piazza Santini, il Patto per la lettura della Città di Capaccio Paestum, un importante strumento pensato per ridare valore all’atto di leggere come momento essenziale per costruire una nuova idea di cittadinanza. A sottoscriverlo sono stati oltre trenta soggetti pubblici e privati. All’evento di ieri sera – introdotto dalla responsabile del Progetto Biblioteca Digitale, Anna Maria Vitale, nonché dai saluti di Maria Antonietta Di Filippo, vicensindaco e assessore alla Cultura di Capaccio Paestum – ha dato il via al percorso per una costruzione condivisa del “Patto per la ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 19 settembre 2021) È stato presentato, venerdì 17 settembre, nella Biblioteca Erica di piazza Santini, ilper ladella Città di Capaccio Paestum, un importante strumento pensato per ridare valore all’atto di leggere come momento essenziale per costruire una nuova idea di cittadinanza. A sottoscriverlo sono stati oltre trenta soggetti pubblici e privati. All’evento di ieri sera – introdotto dalla responsabile del Progetto Biblioteca Digitale, Anna Maria Vitale, nonché dai saluti di Maria Antonietta Di Filippo, vicensindaco e assessore alla Cultura di Capaccio Paestum – ha dato il via al percorso per una costruzione condivisa del “per la ...

_Nico_Piro_ : Come ben ha sintetizzato @battiston_g nel corso del nostro incontro a Prato??Talebani offrono un patto 'meno libertà… - marattin : Ricordo che c’era chi la voleva presidente della Repubblica. È convinta che lo spread (il differenziale di rendimen… - M5S_Europa : Se l’#Italia oggi cresce più della media europea è merito dell’#export, che nei primi 5 mesi del 2021 è aumentato d… - SusannaCamusso : RT @cgiltoscana: Morto sul lavoro a Campi Bisenzio, la Cgil #Firenze e quella di #Prato: “Sconvolti, va posto rimedio alle evidenti insuffi… - CorriereAlpi : C’è posto per 500 addetti: «Servono formazione e infrastrutture per attirare i giovani» -