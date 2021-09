Milan, Maldini: “Locatelli? Voleva andare via, qui rimane solo chi vuole” (Di domenica 19 settembre 2021) Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal big match di giornata, con il Milan che sfida la Juventus a Torino. nel pre partita della grande sfida di questa sera a Torino contro la Juventus. “Veniamo da una trasferta che ci ha insegnato tanto – ammette Maldini –, pur arrivando una sconfitta non ci ha tolto certezze delle prime tre giornate di campionato. Le certezze sono quelle dell’anno scorso, abbiamo la voglia di imporre qualcosa e non essere passivi. Ci sentiamo più forti dello scorso anno. Romagnoli? È un grande professionista, è ancora il nostro capitano. Non ci si deve fossilizzare su undici titolari, Alessio ... Leggi su sportface (Di domenica 19 settembre 2021) Paoloè intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal big match di giornata, con ilche sfida la Juventus a Torino. nel pre partita della grande sfida di questa sera a Torino contro la Juventus. “Veniamo da una trasferta che ci ha insegnato tanto – ammette–, pur arrivando una sconfitta non ci ha tolto certezze delle prime tre giornate di campionato. Le certezze sono quelle dell’anno scorso, abbiamo la voglia di imporre qualcosa e non essere passivi. Ci sentiamo più forti dello scorso anno. Romagnoli? È un grande professionista, è ancora il nostro capitano. Non ci si deve fossilizzare su undici titolari, Alessio ...

