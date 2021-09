Lutto a Giugliano | è morto Francesco Pennacchio

(Di domenica 19 settembre 2021) La città diè in lacrime per la morte di. L’uomo era molto conosciuto, noto noto soprattutto nell’ambiente dell’edilizia. Il 57enne era ricoverato all’ospedale Cotugno da circa due settimane. Purtroppo stamattina ha perso la sua battaglia contro il Covid-19. Continua a fare vittime il Covid-19. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

