“L’ho beccata a letto con un altro”. Federica Pellegrini, il triste epilogo: la confessione dell’ex Luca Marin (Di domenica 19 settembre 2021) Foto a fine articolo. Luca Marin e Federica Pellegrini, una storia d’amore di qualche tempo fa che ha avuto un triste epilogo. Lo stesso Luca Marin ne ha parlato e ha confessato lo scioccante motivo che portò alla loro traumatica separazione. Una storia d’amore che è nata nell’acqua. Quella tra Luca Marin e Federica Pellegrini non può che essere una storia con l’acqua come denominatore comune. L’acqua limpidissima delle piscine dove hanno nuotato, in allenamento o in gara. Come ... Leggi su howtodofor (Di domenica 19 settembre 2021) Foto a fine articolo., una storia d’amore di qualche tempo fa che ha avuto un. Lo stessone ha parlato e ha confessato lo scioccante motivo che portò alla loro traumatica separazione. Una storia d’amore che è nata nell’acqua. Quella tranon può che essere una storia con l’acqua come denominatore comune. L’acqua limpidissima delle piscine dove hanno nuotato, in allenamento o in gara. Come ...

