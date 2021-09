Lazio, Patric: "A Sarri serve solo tempo. L'Olimpico deve far paura" (Di domenica 19 settembre 2021) ROMA - "Dopo un buon inizio in campionato, ci siamo trovati davanti a due prestazioni che neanche noi ci aspettavamo. Siamo consapevoli di non aver fatto bene e vogliamo riscattarci il prima possibile"... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 19 settembre 2021) ROMA - "Dopo un buon inizio in campionato, ci siamo trovati davanti a due prestazioni che neanche noi ci aspettavamo. Siamo consapevoli di non aver fatto bene e vogliamo riscattarci il prima possibile"...

Advertising

sportli26181512 : Lazio, Patric: “A Sarri serve solo tempo. L’Olimpico deve far paura”: Il difensore carica l’ambiente in vista della… - LALAZIOMIA : Lazio, Patric: “A Sarri serve solo tempo. L’Olimpico deve far paura” - pasqualinipatri : Lazio-Cagliari, Patric: “I sardi possono fare male. Le ultime due sconfitte non devono toglierci consapevolezza”… - laziopress : Lazio-Cagliari, Patric: “I sardi possono fare male. Le ultime due sconfitte non devono toglierci consapevolezza”… - LALAZIOMIA : Lazio-Cagliari, Patric: “I sardi possono fare male. Le ultime due sconfitte non devono toglierci consapevolezza”… -