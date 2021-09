Fontanella | incendio distrugge un fienile

(Di domenica 19 settembre 2021). I Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia e quelli di Treviglio sono intervenuti nel pomeriggio di domenica 19 settembre, verso le 16, per domare unche ha distrutto un. L’area dove si sono sviluppate le fiamme è in via Cristoforo Colombo. Spente le fiamme i vigili del fuoco hanno bonificato e messo in sicurezza la zona compromessa.

Ultime Notizie dalla rete : Fontanella incendio

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

