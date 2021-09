Dramma ad Amici di Maria de Filippi: si è schiantato questa notte con l’auto (Di domenica 19 settembre 2021) Un tragico incidente è avvenuto questa notte sull'ex statale 82 in provincia di Frosinone. Qui, in località San Sosio, Nicolas Lorenzo Vina ha perso il controllo del sua automobile, una Mini Cooper, finendo fuori strada. Il giovane nell'impatto, violentissimo, ha perso la vita. #FOTO A FINE ARTICOLO Quando il personale sanitario è giunto sul posto allertato dai cittadini allarmati dallo schianto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita Nicolas Lorenzo VinaAncora da chiarire le cause dell'incidente: sul corpo, come da prassi, sarà eseguita l'autopsia, mentre la Polizia Stradale ha ... Leggi su howtodofor (Di domenica 19 settembre 2021) Un tragico incidente è avvenutosull'ex statale 82 in provincia di Frosinone. Qui, in località San Sosio, Nicolas Lorenzo Vina ha perso il controllo del sua automobile, una Mini Cooper, finendo fuori strada. Il giovane nell'impatto, violentissimo, ha perso la vita. #FOTO A FINE ARTICOLO Quando il personale sanitario è giunto sul posto allertato dai cittadini allarmati dallo schianto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita Nicolas Lorenzo VinaAncora da chiarire le cause dell'incidente: sul corpo, come da prassi, sarà eseguita l'autopsia, mentre la Polizia Stradale ha ...

Advertising

silvacoscina : @mikalis72 @GiuliaCortese1 @RobertoRenga Oddio...lei ne è proprio sicuro? Rutelli e Veltroni sono l'inizio del dram… - rossomille : RT @anna_salvaje: È un dramma che non esista più la vergogna. Ma non fraintendetemi, amici, il sesso non c'entra nulla. Non esiste più la… - DiegoNatoli2 : RT @anna_salvaje: È un dramma che non esista più la vergogna. Ma non fraintendetemi, amici, il sesso non c'entra nulla. Non esiste più la… - blackrajnbow : per carità, non voglio mica farne un dramma: a me va benissimo rimanere a casa a guardare sex education. ma a volte… - tex970 : Il gatto salva il bambino: intervento provvidenziale sul balcone - Il Tempo -