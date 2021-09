Calcio: Fiorentina, Castrovilli resta in osservazione in ospedale ma non c'è criticità (Di domenica 19 settembre 2021) Firenze, 19 set. - (Adnkronos) - "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli, a seguito del violento trauma addominale riportato durante la partita di ieri, rimarrà in osservazione presso l'ospedale San Martino di Genova per le prossime 48 ore. Le condizioni del calciatore sono buone, non c'è nessuna criticità in atto". Così la Fiorentina in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale in merito alle condizioni di salute del centrocampista Gaetano Castovilli infortunatosi ieri nel match con il Genoa. "La decisione è stata presa di comune accordo tra i sanitari ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Firenze, 19 set. - (Adnkronos) - "ACFcomunica che il calciatore Gaetano, a seguito del violento trauma addominale riportato durante la partita di ieri, rimarrà inpresso l'San Martino di Genova per le prossime 48 ore. Le condizioni del calciatore sono buone, non c'è nessunain atto". Così lain una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale in merito alle condizioni di salute del centrocampista Gaetano Castovilli infortunatosi ieri nel match con il Genoa. "La decisione è stata presa di comune accordo tra i sanitari ...

