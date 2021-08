Overwatch 2 nel 2022? 'Lo sviluppo sta richiedendo più tempo del previsto' (Di lunedì 9 agosto 2021) Lo sviluppo e la data di uscita di Overwatch 2 sono stati un argomento "caldo" sin da quando il gioco è stato annunciato per la prima volta, ma un nuovo leak sembra portare brutte notizie per i giocatori che speravano in un lancio nel 2022. Blizzard ha rivelato molto sul gioco, nuovi eroi, modalità, mappe, modifiche al gameplay e altro ancora. Tuttavia, una data di uscita non è stata ancora confermata. Anche nell'ultimo aggiornamento sullo sviluppo, lo studio ha detto che avrebbe rivelato maggiori dettagli su Overwatch 2 nelle prossime settimane e mesi. Ma ancora una volta, non hanno parlato della sua data ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 9 agosto 2021) Loe la data di uscita di2 sono stati un argomento "caldo" sin da quando il gioco è stato annunciato per la prima volta, ma un nuovo leak sembra portare brutte notizie per i giocatori che speravano in un lancio nel. Blizzard ha rivelato molto sul gioco, nuovi eroi, modalità, mappe, modifiche al gameplay e altro ancora. Tuttavia, una data di uscita non è stata ancora confermata. Anche nell'ultimo aggiornamento sullo, lo studio ha detto che avrebbe rivelato maggiori dettagli su2 nelle prossime settimane e mesi. Ma ancora una volta, non hanno parlato della sua data ...

