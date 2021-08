Offensiva talebana in Afghanistan | Biden invia bombardieri

(Di lunedì 9 agosto 2021) Continua l’in. In poche ore il gruppo ribelle ha conquistato tre importanti città tra cui Kunduz, località determinante a livello strategico. Il presidente americano Joeha affermato che per ora non cambia i piani di ritiro delle truppe statunitensi dall’entro fine mese. Tuttavia il Pentagono ha annunciato che invierà dei

