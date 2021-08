Le aperture spagnole, ampio spazio a Messi: “Ho fatto di tutto per restare” (Di lunedì 9 agosto 2021) All’indomani del discorso di addio di Messi, i principali quotidiani spagnoli dedicano ampio spazio nelle loro prime pagine alla Pulce: As: “Ho fatto tutto il possibile” Marca: “Ho fatto tutto il possibile per rimanere” Sport: “Piangiamo tutti con te, Leo” Mundo Deportivo: “Volevo rimanere” Foto: Twitter As, Marca, Sport e Mundo Deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 9 agosto 2021) All’indomani del discorso di addio di, i principali quotidiani spagnoli dedicanonelle loro prime pagine alla Pulce: As: “Hoil possibile” Marca: “Hoil possibile per rimanere” Sport: “Piangiamo tutti con te, Leo” Mundo Deportivo: “Volevo rimanere” Foto: Twitter As, Marca, Sport e Mundo Deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

