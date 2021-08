L'aumento dei contagi rallenta, verso il plateau. Hub affollati: immunità di gregge a settembre (Di lunedì 9 agosto 2021) Ieri 5.735 nuovi casi, l'incidenza sale a 69 casi ogni 100mila abitanti. Già 34,3 milioni di persone immunizzate, quasi due "over 12" su tre Leggi su ilgiornale (Di lunedì 9 agosto 2021) Ieri 5.735 nuovi casi, l'incidenza sale a 69 casi ogni 100mila abitanti. Già 34,3 milioni di persone immunizzate, quasi due "over 12" su tre

