La spallata | lo sgambetto | il coccio di bottiglia | le due versioni sull’omicidio dopo la lite in strada a Bergamo

(Di lunedì 9 agosto 2021) Alessandro Patelli, italiano, 19 anni, è l’uomo accusato di aver ucciso a coltellate il cittadino tunisino Marouan Tayari davanti alla moglie e alle figlieunainper futili motivi in via Novelli nel centro diverso le 13,15 di ieri. Secondo le prime ricostruzioni alla base di tutto c’è stata unaper unadurante una passeggiata domenicale. Tra i due sarebbe iniziato un diverbio. Il 19enne sarebbe salito a casa, a pochi metri dal luogo della, avrebbe preso un coltello a serramanico e sarebbe sceso di nuovo in ...

Ultime Notizie dalla rete : spallata sgambetto

Open

Secondo le prime ricostruzioni alla base di tutto c'è stata una lite per unadurante una ... "Non è vero che stavo andando addosso alle bambine " si è difeso " è stato lui a farmi lo...Secondo le prime ricostruzioni alla base di tutto c'è stata una lite per unadurante una ... "Non è vero che stavo andando addosso alle bambine " si è difeso " è stato lui a farmi lo...Alessandro Patelli, 19 anni, ha ucciso Marouar Tayari davanti alla moglie e alle figlie. Ma dice di essere stato prima minacciato. Tra i due sarebbe iniziato un diverbio. Il 19enne sarebbe salito a ca ...