Inter, ora è psicodramma: Lautaro a un passo dall'addio. L'agente smentisce, ma... bomba londinese (Di lunedì 9 agosto 2021) Nemmeno il tempo di ingoiare il boccone amaro della cessione di Romelu Lukaku al Chelsea (per 115 milioni di euro), che il tifoso dell'Inter deve già spaventarsi per il futuro di un'altra stella della squadra: Lautaro Martinez. Dopotutto, l'indiscrezione che arriva da Londra è di quelle rumorose. Il Tottenham avrebbe offerto 70 milioni per assicurarsi le prestazioni del ventitreenne argentino. Gli Interisti, però, per ora possono dormire sonni tranquilli. Il club, infatti, assicura che l'attaccante è incedibile, e che le parti sono al lavoro per il rinnovo di contratto (l'attuale intesa, di circa 2,5 milioni a stagione, scade a ...

