Gazzetta: Sarri preoccupato. Se la Lazio non vende, non può comprare (Di lunedì 9 agosto 2021) Sarri e la Lazio, l’inizio non è facilissimo. Scrive la Gazzetta che Maurizio Sarri non avrebbe mai immaginato di trovarsi in questa situazione. A tredici giorni del campionato il mercato della Lazio è ancora bloccato dall’indice di liquidità. In pratica, non si possono perfezionare acquisti prima di far cassa. E serve la cessione di un big per avviare i movimenti. Sarri contava di avere prima possibile i rinforzi da innestare tra i titolari. Si è concluso anche il ritiro di Marienfeld dopo quello di Auronzo e il tecnico chiamato a sostituire Inzaghi si ritrova solo con Hysaj e Felipe ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 9 agosto 2021)e la, l’inizio non è facilissimo. Scrive lache Maurizionon avrebbe mai immaginato di trovarsi in questa situazione. A tredici giorni del campionato il mercato dellaè ancora bloccato dall’indice di liquidità. In pratica, non si possono perfezionare acquisti prima di far cassa. E serve la cessione di un big per avviare i movimenti.contava di avere prima possibile i rinforzi da innestare tra i titolari. Si è concluso anche il ritiro di Marienfeld dopo quello di Auronzo e il tecnico chiamato a sostituire Inzaghi si ritrova solo con Hysaj e Felipe ...

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Sarri Lazio: Sarri aspetta Basic e Kostic La stessa risposta è arrivata da Toma Basic , il 24enne croato individuato come titolare in più per il centrocampo di Sarri. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, è vincolato per un altro anno al ...

