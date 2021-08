Falsi green pass. Sequestrati 32 canali telegram, tra i denunciati anche minori (Di lunedì 9 agosto 2021) Maxi operazione della Polizia di Stato denominata “Fake pass” di contrasto al commercio online di Falsi green pass Covid 19. Gli utenti venivano attratti con messaggi del seguente tenore: “Ciao ti spiego brevemente come funziona. Attraverso i dati che ci fornisci nome e cognome, residenza, codice fiscale e data di nascita, una dottoressa nostra collaboratrice compila un certificato vaccinale e quindi sì, risulti realmente vaccinato per lo Stato e da lì in green pass”. Gli investigatori del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni di Roma, Milano e Bari con il coordinamento delle ... Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 9 agosto 2021) Maxi operazione della Polizia di Stato denominata “Fake” di contrasto al commercio online diCovid 19. Gli utenti venivano attratti con messaggi del seguente tenore: “Ciao ti spiego brevemente come funziona. Attraverso i dati che ci fornisci nome e cognome, residenza, codice fiscale e data di nascita, una dottoressa nostra collaboratrice compila un certificato vaccinale e quindi sì, risulti realmente vaccinato per lo Stato e da lì in”. Gli investigatori del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni di Roma, Milano e Bari con il coordinamento delle ...

