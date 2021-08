Fake pass: la retata della polizia contro i “furbetti” del Green Pass che si nascondevano su Telegram (Di lunedì 9 agosto 2021) Prima l’offerta di acquisto di un falso Green Pass tramite i canali Telegram. Poi le minacce di denuncia alla polizia nei confronti di chi li aveva comprati. E adesso arriva la retata delle forze dell’ordine. La polizia di Stato sta eseguendo una vasta operazione, denominata ‘Fake Pass’, di contrasto al commercio online di falsi Green Pass Covid-19. Gli utenti – spiega un comunicato – venivano attratti con un messaggio di testo: «Ciao, ti spiego brevemente come funziona: ... Leggi su open.online (Di lunedì 9 agosto 2021) Prima l’offerta di acquisto di un falsotramite i canali. Poi le minacce di denuncia allanei confronti di chi li aveva comprati. E adesso arriva ladelle forze dell’ordine. Ladi Stato sta eseguendo una vasta operazione, denominata ‘’, di contrasto al commercio online di falsiCovid-19. Gli utenti – spiega un comunicato – venivano attratti con un messaggio di testo: «Ciao, ti spiego brevemente come funziona: ...

