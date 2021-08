Clima, ecco il rapporto Onu. "Riscaldamento e cambiamenti climatici: la colpa è dell'uomo" (Di lunedì 9 agosto 2021) Roma, 9 agosto 2021 - Basta leggere per capire. Il rapporto del WGI, il primo gruppo di lavoro dell' IPCC , l'organismo delle Nazioni Unite creato nel 1988 per fornire le migliori conoscenze ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 9 agosto 2021) Roma, 9 agosto 2021 - Basta leggere per capire. Ildel WGI, il primo gruppo di lavoro' IPCC , l'organismoe Nazioni Unite creato nel 1988 per fornire le migliori conoscenze ...

Advertising

andreabettini : #Clima, allarme dell'#IPCC nel suo nuovo report. In sintesi, stiamo perdendo il controllo e il peggio deve ancora v… - carmelolg : RT @andreabettini: #Clima, allarme dell'#IPCC nel suo nuovo report. In sintesi, stiamo perdendo il controllo e il peggio deve ancora venire… - MariaLuigiaRus1 : RT @andreabettini: #Clima, allarme dell'#IPCC nel suo nuovo report. In sintesi, stiamo perdendo il controllo e il peggio deve ancora venire… - afarruggia62 : #AR6 #Clima #CambiamentiClimatici #ambiente, ecco il nuovo rapporto #IPCC. Schiaffo ai negazionisti… - Nessuno01333091 : @mr_nobody_one @MilkoSichinolfi «una serie di 'non si conoscono', 'non si ha rilevanza' e le conferme, ovvie ma che… -