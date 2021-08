Calciomercato Napoli, è tempo di cessioni: otto giocatori andranno via (Di lunedì 9 agosto 2021) È tempo di cessioni per il Calciomercato del Napoli: alcuni giocatori sarebbero pronti a lasciare il club. Sembra che il mercato del Napoli si stia … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 9 agosto 2021) Èdiper ildel: alcunisarebbero pronti a lasciare il club. Sembra che il mercato delsi stia … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, per la corsia di sinistra piace #Estupinan del #Villarreal - DiMarzio : #Calciomercato, il @sscnapoli pensa a #Hincapiè del #Tellers come rinforzo per la difesa. Per il centrocampo torna… - SiamoPartenopei : De Laurentiis-Spalletti, summit di mercato nelle prossime ore. Il Napoli stringerà per tre nomi - cn1926it : Oggi riunione di mercato tra #Spalletti e i vertici del #Napoli: tre nomi sul tavolo – #GdS - zazoomblog : Calciomercato Napoli ritorno di fiamma: la trattativa - #Calciomercato #Napoli #ritorno -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Napoli: Estupinan solo ad una condizione, Hincapie pericolo Bayer Gli intrecci non mancano e tocca al Napoli sbrogliare la matassa e cercare di portare a casa qualche risultato sul calciomercato.

Estupinan: nome nuovo per il Napoli Commenta per primo Il Napoli tratta il terzino sinistro Emerson Palmieri del Chelsea e il centrocampista Berge dello Sheffield United. Sempre secondo il Corriere dello Sport , in alternativa al club partenopeo piace ...

CALCIOMERCATO NAPOLI - Offerta bassa del Galatasaray per Ounas NapoliToday Calciomercato Napoli, è tempo di cessioni: otto giocatori andranno via È tempo di cessioni per il calciomercato del Napoli: alcuni giocatori sarebbero pronti a lasciare il club. Sembra che il mercato del Napoli si stia ...

Lazio, l'ex Fabio Poli: "Chinaglia? Per me è stato come un padre" Lazio, l'ex Fabio Poli è intervenuto ai microfoni di TMW radio, per parlare del suo passato in biancoceleste e del rapporto con Chinaglia ...

Gli intrecci non mancano e tocca alsbrogliare la matassa e cercare di portare a casa qualche risultato sulCommenta per primo Iltratta il terzino sinistro Emerson Palmieri del Chelsea e il centrocampista Berge dello Sheffield United. Sempre secondo il Corriere dello Sport , in alternativa al club partenopeo piace ...È tempo di cessioni per il calciomercato del Napoli: alcuni giocatori sarebbero pronti a lasciare il club. Sembra che il mercato del Napoli si stia ...Lazio, l'ex Fabio Poli è intervenuto ai microfoni di TMW radio, per parlare del suo passato in biancoceleste e del rapporto con Chinaglia ...