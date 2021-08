Bergamo choc | lite per una spallata | 34enne ucciso a coltellate davanti a moglie e figlie piccole

Advertising

Zicutake : Si urtano sul marciapiede poi lo uccide a coltellate davanti a moglie e bimbe, choc a Bergamo – … - viaggiatore19 : RT @crusader0160: Si urtano sul marciapiede poi lo uccide a coltellate davanti a moglie e bimbe, choc a Bergamo. Si ma guardate la loro naz… - infoitinterno : Si urtano sul marciapiede poi lo uccide a coltellate davanti a moglie e bimbe, choc a Bergamo - Novizio60 : RT @_DAGOSPIA_: OMICIDIO CHOC A BERGAMO DOVE UN 19ENNE HA UCCISO A COLTELLATE UN 34ENNE DOPO UNA BANALE... - crusader0160 : Si urtano sul marciapiede poi lo uccide a coltellate davanti a moglie e bimbe, choc a Bergamo. Si ma guardate la lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo choc

ilmessaggero.it

Il dramma si è consumato attorno alle 13,15 di ieri, non lontano dalla caserma dei carabinieri diBassa, che si trova proprio in via Novelli: i carabinieri sono infatti arrivati sul luogo ...Lo ha di fronte alla moglie e alle due figlie piccole. Il 34enne , da anni residente in Italia, , crolla a terra. Si accascia. Muore. Alle 13.15 di domenica, in una delle vie centrali di , va in scena ...Lo ha ucciso dopo una lite iniziata per una banale spallata. È morto così Tayari Marouan, tunisino di 34 anni, che stava camminando ...Lo ha accoltellato di fronte alla moglie e alle due figlie piccole. Il 34enne tunisino, da anni residente in Italia, Tayari Marouan, crolla a terra. Si accascia. Muore. Alle 13.15 di domenica, in una.