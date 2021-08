Tutto quello che c’è da sapere sulla serie Marvel What If…? (Di domenica 8 agosto 2021) La nuova serie animata legata al Marvel Cinematic Universe What If…? debutta l’11 agosto sullo streaming Disney+. Ennesima produzione che espande la fase 4 dell’universo supereroistico, passerà poi il testimone ai titoli cinematografici Shang-Chi, Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange 2. A differenza dei lavori che l’hanno preceduta, ovvero WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki, questa volta le carte vengono sparigliate ben bene e le regole riscritte. Per saperne di più: 1. Il cosiddetto “multiverso” Come sa bene chi è arrivato all’ultimo episodio della serie Loki, all’interno del ... Leggi su cityroma (Di domenica 8 agosto 2021) La nuovaanimata legata alCinematic Universe? debutta l’11 agosto sullo streaming Disney+. Ennesima produzione che espande la fase 4 dell’universo supereroistico, passerà poi il testimone ai titoli cinematografici Shang-Chi, Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange 2. A differenza dei lavori che l’hanno preceduta, ovvero WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki, questa volta le carte vengono sparigliate ben bene e le regole riscritte. Per saperne di più: 1. Il cosiddetto “multiverso” Come sa bene chi è arrivato all’ultimo episodio dellaLoki, all’interno del ...

Advertising

chetempochefa : “Questa Italia che, improvvisamente, con il cuore, con tutto quello che ha di buono, alla fine ce la fa e riesce è… - GassmanGassmann : Il #Mose rischia di non alzarsi più… non pagano gli stipendi, sta sott’acqua e le riparazioni sono complicatissime,… - CarloCalenda : Essenzialmente è la scomparsa della realtà. Sanno che alla fine quello che conterà, a destra come a sinistra, è l’a… - vicky68_ : RT @martinacarletti: Molti, nella mia famiglia e nel mio gruppo di amici sono vaccinati, eppure sono DISGUSTATI da quello che sta accadendo… - koaz74 : RT @byoblu: Molti i cittadini che si sono incontrati in piazza della Borsa a #Trieste, per protestare contro quello che definiscono “ingann… -