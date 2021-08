Traffico Roma del 08-08-2021 ore 14 | 30

(Di domenica 8 agosto 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e buona domenica in redazione Sonia cerquetani giornata anche questa di partenze ma anche di rientri dalle località di villeggiatura portamenti comunque agevolati dal fermo dei mezzi pesanti che non possono viaggiare fino alle 22 di questa sera Salvo naturalmente quelli autorizzati dalla leggeal momento scorrevole sulla A1-napoli lungo le due diramazioni nord e sud e sul Raccordo Anulare lungo le due carreggiate ed ancora sul tratto Urbano dell’autostrada A24 anche in città ilnel complesso è regolare attenzione nel quartiere Appio Pignatelli lungo via di salmone per ...

Ma c è un belanche in direzione Vicenza, ben 3 scambi: dal club biancorosso al club ... Il procuratore in carica è l ex prefetto di, Giuseppe Pecoraro, che ordina immediatamente l ...LuceverdeBuongiorno dalla redazione sulla A1- napoli code tra lo svincolo per La 24 e Valmontone verso Napoli perintenso disagi anche sulla A24Teramo dove si tratti voli a Castel Madama in direzione di Teramo retta scorrevole invece la circolazione sul grande raccordo anulare e sul tratto Urbano ...Code e rallentamenti nelle autostrade della Liguria. Traffico intenso e coda di 1km tra Bufala e Ronco Scrivia per lavori ...(ANSA) - GENOVA, 08 AGO - Traffico intenso che genera code e rallentamenti sul nodo autostradale ligure. Sono segnalate code in A10 tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova, code e rallentame ...