Supplenze sostegno da graduatorie incrociate ai docenti non specializzati: bisogna presentare domanda online (Di domenica 8 agosto 2021) Supplenze sostegno da graduatorie incrociate per l'anno scolastico 2021/22: come saranno conferite? varrà per esse la procedura informatizzata che il Ministero si appresta ad aprire su Istanze online? Cerchiamo di rispondere ad alcuni quesiti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 8 agosto 2021)daper l'anno scolastico 2021/22: come saranno conferite? varrà per esse la procedura informatizzata che il Ministero si appresta ad aprire su Istanze? Cerchiamo di rispondere ad alcuni quesiti. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Supplenze sostegno da graduatorie incrociate ai docenti non specializzati: bisogna presentare domanda online - infoitinterno : Docenti prima fascia GPS: chi non ha specializzazione sostegno o tre anni di servizio su posto comune partecipa sol… - orizzontescuola : Supplenze, migliaia su sostegno al 30 giugno 2022 posti in deroga, le TABELLE - ProDocente : Docenti prima fascia GPS: chi non ha specializzazione sostegno o tre anni di servizio su posto comune partecipa sol… - orizzontescuola : Docenti prima fascia GPS: chi non ha specializzazione sostegno o tre anni di servizio su posto comune partecipa sol… -