Simona Ventura fa una gaffe su Argentero, la Venier punge: "Non avrà digerito la pizza" (Di domenica 8 agosto 2021) La conduttrice si è resa protagonista di una gaffe con l'attore torinese su Twitter: arriva l'ironica stoccata della regina di Domenica In Oggi, domenica 8 agosto 2021, si sono concluse le Olimpiadi di Tokyo 202o e l'Italia si è aggiudicata il bronzo arrivando complessivamente a 40 medaglie. Un punteggio mai accaduto nella storia delle olimpiadi italiane. Luca Argentero ha commentato su Twitter per l'occasione, scrivendo "40" con una faccina commossa. A quel punto, è arrivata Simona Ventura che ha replicanto con "Auguri Luca", pensando che oggi fosse il giorno del compleanno dell'attore. Argentero ha poi ...

