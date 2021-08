Schianto in moto nella notte, lo chef muore a 39 anni. In ospedale la donna che viaggiava con lui (Di domenica 8 agosto 2021) Incidente fatale nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 agosto. È avvenuto a Crescentino, comune in provincia di Vercelli, dove a perdere la vita è stato Ivan Albertin, chef torinese. L’uomo, 39 anni, stava viaggiando lungo la provinciale 31 in direzione di Chivasso. Con lui c’era una donna di 45 anni di Cuneo che è stata soccorsa e ricoverata al centro traumatologico ortopedico di Torino. A quanto pare Ivan, in sella alla sua moto Yamaha, intorno alle due di notte all’altezza di una rotatoria è salito su un’isola pedonale. Purtroppo lì è avvenuto il ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 8 agosto 2021) Incidente fataletra venerdì 6 e sabato 7 agosto. È avvenuto a Crescentino, comune in provincia di Vercelli, dove a perdere la vita è stato Ivan Albertin,torinese. L’uomo, 39, stava viaggiando lungo la provinciale 31 in direzione di Chivasso. Con lui c’era unadi 45di Cuneo che è stata soccorsa e ricoverata al centro traumatologico ortopedico di Torino. A quanto pare Ivan, in sella alla suaYamaha, intorno alle due diall’altezza di una rotatoria è salito su un’isola pedonale. Purtroppo lì è avvenuto il ...

Advertising

trevisotoday : Schianto nella notte: motociclista muore a 31 anni - corriereveneto : #treviso Lo schianto all’una della notte tra venerdì e sabato in via della Vallata. La vittima è Alessio Ortolan, 3… - Pozzuoli21 : #pozzuoli #incidente #moto #auto LE FOTO/ Schianto nella notte sul lungomare: due giovani in gravi condizioni… - AnnaLisaDistani : Sopravvissuta per un soffio ma la mia Amica Betty è stata uccisa sul colpo da un disgraziato che andava a velocità… - primocanale : Schianto moto-camion: morto un centauro di 44 anni -