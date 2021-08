Napoli | Meret | “Con Spalletti c’è un grande feeling”

(Di domenica 8 agosto 2021) “Consi è instaurato un gran. Con lui parlo molto, mi aiuta tanto, so che devo migliorare sulla tecnica individuale e stiamo lavorando su questo. Intanto è stata una splendida avventura quella in Nazionale e sono orgoglioso di aver fatto parte di questo gruppo. Sono felice adesso di essere qui e di aver giocato subito questa amichevole”. A parlare è il portiere del, Alex, tornato in campo nel test contro l’Ascoli dopo l’esperienza a Euro2020. E ancora: “Andiamo avanti e cresciamo gara dopo gara. Non vediamo l’ora di cominciare la stagione e soprattutto speriamo di poter avere i tifosi allo ...

Commenta per primo Prosegue in positivo la preparazione precampionato del. Quinta amichevole oggi contro l'Ascoli e quinto successo per gli uomini di Luciano ...: non corre grossi pericoli ...I NAZIONALI - 'È stato bello rivedere, Di Lorenzo, Fabian Ruiz e Insigne in campo. Ovviamente devono lavorare perché c'è da rimetterli allo stesso livello di condizione del resto del gruppo. Ma ...Le dichiarazioni di Alex Meret dopo il ritorno in campo contro l'Ascoli: "Con Spalletti c'è un grande feeling", ha detto nel post partita il portiere ...CASTEL DI SANGRO -Al termine dell’amichevole col Napol terminata 2 a 1 per i partenopei con reti di Insigne e Elmas, Mister Sottil si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi: “Siamo arrivati a ...