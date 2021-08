L'addio commosso di Messi al Barcellona, "volevo restare" (Di domenica 8 agosto 2021) AGI - Una montagna di debiti ha allontanato Leo Messi dal Barcellona. Lo scorso anno, ha ricordato commosso il campione in una conferenza stampa al Camp Nou, "volevo andarmene, quest'anno volevo restare e non è stato possibile". Non è bastato il dimezzamento dello stipendio offerto dal 34enne attaccante argentino, la montagna salariale assorbe oltre il 90% del bilancio blaugrana e la permanenza era diventata impossibile. Di chi la colpa? "Io ho fatto tutto il possibile per restare, il presidente Juan Laporta dice che era per le regole della Liga sul debito che non può ... Leggi su agi (Di domenica 8 agosto 2021) AGI - Una montagna di debiti ha allontanato Leodal. Lo scorso anno, ha ricordatoil campione in una conferenza stampa al Camp Nou, "andarmene, quest'annoe non è stato possibile". Non è bastato il dimezzamento dello stipendio offerto dal 34enne attaccante argentino, la montagna salariale assorbe oltre il 90% del bilancio blaugrana e la permanenza era diventata impossibile. Di chi la colpa? "Io ho fatto tutto il possibile per, il presidente Juan Laporta dice che era per le regole della Liga sul debito che non può ...

Advertising

SkyTG24 : È un #Messi commosso che inizia e finisce in lacrime la conferenza stampa del suo addio al #Barcellona dopo 21 anni… - rtl1025 : ?? 'La verità è che è difficile, molto difficile per me dire addio dopo così tanti anni, dopo che ho trascorso tutt… - FeliceGragnano : RT @SkyTG24: È un #Messi commosso che inizia e finisce in lacrime la conferenza stampa del suo addio al #Barcellona dopo 21 anni in blaugra… - Agenzia_Italia : L'addio commosso di Messi al Barcellona, 'volevo restare' - infoitsport : Messi commosso: 'Difficile dire addio al Barcellona' -