Advertising

Agenzia_Ansa : Precipita un aereo dei vigili del fuoco a Zante, nessuna vittima. Il velivolo, un Pezetel, era impegnato a spegner… - Destradipopolo : #MARCINELLE, 8 AGOSTO 1956: LE RADICI DELLA REPUBBLICA FONDATA SULL’EMIGRAZIONE 65 ANNI FA UN DEVASTANTE INCENDIO… - Giorno_Lodi : Incendio sull'A1: distrutto furgone della segnaletica stradale - Cecife7 : RT @Agenzia_Ansa: Precipita un aereo dei vigili del fuoco a Zante, nessuna vittima. Il velivolo, un Pezetel, era impegnato a spegnere un i… - occhio_notizie : Un aereo dei vigili del fuoco è precipitato mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio sull

La Repubblica

... è una lotta contro il tempo! Anche'area Grecanica si continua a lavorare per domare le fiamme'. "Siamo sul luogo dell'assieme ai numerosi volontari di San Luca, amici del Parco, ...... un intero bosco bruciato a Sogliano del Rubicone, in provincia di Cesena, decine di roghi'... Violentoa - Il rogo ha interessato un ettaro di macchia tra le ville di via Senofane e via ...Lo dice il sindaco di Gibellina Salvatore Sutera, ringraziando i vigili del fuoco che con un elicottero sono riusciti a domare l'incendio che ha lambito il ... "Proprio ieri si è svolto sul Cretto, ...Torna a bruciare il Vesuvio: evacuate due abitazioni. In atto un vasto incendio in via Ruggiero a Torre del Greco, in un’area in cui ci sono molte sterpaglie e le fiamme rischiano di lambire le abitaz ...