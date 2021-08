Incendi, è massima allerta. Proezione Civile: 'Segnalate tempestivamente i roghi' (Di domenica 8 agosto 2021) Il capo della Protezione Civile Curcio ha lanciato un allerta Incendi e rinnovato l'appello alla massima attenzione e collaborazione da parte di istituzioni e cittadini. Anche in vista dell'ondata di ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 8 agosto 2021) Il capo della ProtezioneCurcio ha lanciato une rinnovato l'appello allaattenzione e collaborazione da parte di istituzioni e cittadini. Anche in vista dell'ondata di ...

Advertising

DPCgov : #8agosto ore 17. Incendi #Calabria: attivata la mobilitazione del Sistema di #protezionecivile. Il Dipartimento coo… - Corriere : Ondata di caldo in arrivo, 45 gradi in Sardegna e Sicilia: «Massima allerta per gli in... - Tg3web : Gli incendi stanno tormentando il nostro Paese. Il capo della Protezione Civile Curcio lancia l'allarme e invoca la… - bizcommunityit : Ondata di caldo in arrivo, punte di 45 gradi in Sardegna e Sicilia. Curcio: «Massima attenzione per gli... - Agenzia_Dire : In #Calabria l'allarme #incendi resta alto e #Draghi mobilita la #ProtezioneCivile. -