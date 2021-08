I furbetti del Green Pass falso? Cornuti e mazziati Ricattati fino a 900 euro per un certificato non valido (Di domenica 8 agosto 2021) Cornuti e mazziati. Sono gli innumerevoli No Green Pass che si erano rivolti ai vari gruppi più o meno segreti apparsi su Telegram per ottenere una copia falsificata del famigerato Green Pass. Cornuti, perchè a molti di essi il Green Pass falso non è mai stato loro consegnato e quelli che lo hanno ottenuto hanno in mano un pezzo di carta straccia che non può Passare il processo di validazione poiché il certificato manca della firma digitale che ne assicura l'autenticità. Segui su ... Leggi su affaritaliani (Di domenica 8 agosto 2021). Sono gli innumerevoli Noche si erano rivolti ai vari gruppi più o meno segreti apparsi su Telegram per ottenere una copia falsificata del famigerato, perchè a molti di essi ilnon è mai stato loro consegnato e quelli che lo hanno ottenuto hanno in mano un pezzo di carta straccia che non puòare il processo di validazione poiché ilmanca della firma digitale che ne assicura l'autenticità. Segui su ...

