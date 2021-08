Covid, news. Magrini (Aifa): "Verosimile una dose all'anno, ma non per tutti". DIRETTA (Di domenica 8 agosto 2021) Secondo il direttore generale Magrini "parlare in modo generico di terza dose è un messaggio che confonde. Un richiamo anticipato non sarà per tutti, solo per gli immunodepressi come trapiantati, pazienti oncologici o coloro che fanno specifiche terapie immunosoppressive”. Mentre sono 298.591 gli over 80 ancora in attesa di una prima vaccinazione (il 6,56%) e quasi un milione gli under 19 vaccinati Leggi su tg24.sky (Di domenica 8 agosto 2021) Secondo il direttore generale"parlare in modo generico di terzaè un messaggio che confonde. Un richiamo anticipato non sarà per, solo per gli immunodepressi come trapiantati, pazienti oncologici o coloro che fspecifiche terapie immunosoppressive”. Mentre sono 298.591 gli over 80 ancora in attesa di una prima vaccinazione (il 6,56%) e quasi un milione gli under 19 vaccinati

Advertising

repubblica : 'Gli schiavi delle angurie sono ancora qui': così nel Leccese il caporalato sopravvive alle leggi e ai controlli. E… - LaStampa : Covid, i vaccini modificano il Dna e non sono testati? - JuventusFCYouth : #Under19 | Calciatore positivo al Covid-19: - MasterAb88 : A Siena 7 ricoverati su 18 per Covid con la polmonite. Vaccinati con doppia dose. Ma il primario si affretta a di… - Theskeptical_ : RT @manuscod: È solo l'inizio. Ogni regime che si rispetti non è comparso dalla sera alla mattina ma a piccoli passi, togliendo diritti un… -