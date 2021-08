Covid in Campania, calano il tasso di positività e i ricoveri: oggi non ci sono vittime (Di domenica 8 agosto 2021) sono 369 i nuovi casi di Covid-19 in Campania su un totale di 15.816 test effettuati. Il report di oggi diffuso dall’Unità di Crisi regionale non fa distinzione tra tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 8 agosto 2021)369 i nuovi casi di-19 insu un totale di 15.816 test effettuati. Il report didiffuso dall’Unità di Crisi regionale non fa distinzione tra tamponi molecolari e antigenici. Ildisi attesta al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

