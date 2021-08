Cessione vicina per un azzurro | giocherà in Serie A

(Di domenica 8 agosto 2021) Il Napoli non ha ancora chiuso nessuna trattativa in entrata, ma non si ferma il mercato sul fronte cessioni. Dopo il passaggio di Ciciretti al Pordenone, il secondo giocatore a lasciare Napoli sarà Sebastiano Luperto. Il difensoreè pronto a tornare all'Empoli. Il classe '96 passerà al club toscano con la formula del prestito oneroso con alcuni bonus a favore del Napoli. L'accordo è praticamente raggiunto, si aspetta solo la firma sul contratto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Ultime Notizie dalla rete : Cessione vicina

Tutto lascia pensare che una cessione di Conti, che chiuderebbe definitivamente l'avventura al Milan, è davvero vicina: 'Per Andrea Conti ci avevano detto che non c'erano trattative concrete...