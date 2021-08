Calciomercato Inter, parte un altro pezzo da novanta (Di domenica 8 agosto 2021) Calciomercato Inter, dopo Lukaku un altro importante calciatore dell’ultima stagione sarebbe pronto per la Premier Lautaro Martinez (Getty Images)Sull’asse Milano-Londra potrebbe avvenire un’altra quanto inaspettata operazione di Calciomercato: secondo il The Times il Tottenham avrebbe raggiunto l’accordo per il trasferimento di Lautaro Martinez. Dopo Lukaku al Chelsea dunque, un altro pezzo pregiato dell’Inter campione d’Italia potrebbe togliere la maglia nerazzurra per traferirsi in riva al Tamigi. L’offerta consisterebbe in poco più di 60 milioni di ... Leggi su ck12 (Di domenica 8 agosto 2021), dopo Lukaku unimportante calciatore dell’ultima stagione sarebbe pronto per la Premier Lautaro Martinez (Getty Images)Sull’asse Milano-Londra potrebbe avvenire un’altra quanto inaspettata operazione di: secondo il The Times il Tottenham avrebbe raggiunto l’accordo per il trasferimento di Lautaro Martinez. Dopo Lukaku al Chelsea dunque, unpregiato dell’campione d’Italia potrebbe togliere la maglia nerazzurra per traferirsi in riva al Tamigi. L’offerta consisterebbe in poco più di 60 milioni di ...

DiMarzio : #Lukaku sempre più vicino al @ChelseaFC: ottimismo per la chiusura a 115 milioni senza contropartite @Inter @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Dzeko @Inter ?: contratto biennale, c’è ok di @EdDzeko e i club hanno avuto primo contatto diretto ieri: la… - DiMarzio : L’@Inter non accetta contropartite dal @ChelseaFC per @RomeluLukaku9 perché vuole scegliersi i giocatori da prender… - Emanuel70123144 : RT @NMercato24: Inter, linea calda con la Roma: Dzeko sul piatto. #Calciomercato #8Agosto - ilnonnosimpson : RT @DiMarzio: #Dzeko @Inter ?: contratto biennale, c’è ok di @EdDzeko e i club hanno avuto primo contatto diretto ieri: la @OfficialASRoma… -