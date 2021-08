Antonella Elia Vera Gemma | lo scontro tra le due | parole grosse

Leggi su ck12

(Di domenica 8 agosto 2021), scoppia la lite tra le due sui social, a quanto pare sembra che non sia piaciuto l’ultimo posto su Instagram della avvenente showgirl., lotra le due su una foto postata su Instagram (Getty Images)L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha condiviso una foto dove mostra il suo decolletè in una micro canottiera per enfatizzare le sue curve, lo scatto audace e sexy ha infiammato il web. L’immaginazione dei suoi follower è arrivata alle stelle, ma la ex conduttrice ha ...