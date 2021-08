Varese: festa con 500 persone in un locale pubblico. Scatta la chiusura (Di sabato 7 agosto 2021) Decisamente troppe 500 persone all'interno di un locale pubblico in tempi di convivenza con la pandemia, soprattutto se - come sembra, a quanto affermato dalle forze dell'ordine - non erano proprio ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 7 agosto 2021) Decisamente troppe 500all'interno di unin tempi di convivenza con la pandemia, soprattutto se - come sembra, a quanto affermato dalle forze dell'ordine - non erano proprio ...

Advertising

Giorno_Varese : Varese: festa con 500 persone in un locale pubblico. Scatta la chiusura - FicrLombardia : RT @TgrRaiLombardia: #OlimpiadiTokyo2020: a #Bardello, sul lago di #Varese, la festa per Federica Cesarini, medaglia d'oro nel duo di coppi… - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: #OlimpiadiTokyo2020: a #Bardello, sul lago di #Varese, la festa per Federica Cesarini, medaglia d'oro nel duo di coppi… - TgrRaiLombardia : #OlimpiadiTokyo2020: a #Bardello, sul lago di #Varese, la festa per Federica Cesarini, medaglia d'oro nel duo di co… - varesenews : A Varese tre giorni di festa per la riapertura del santuario di San Fermo e Rustico -