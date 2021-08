UnoWeekend, Anna Falchi sbotta in diretta: “Non ho parole” (Di sabato 7 agosto 2021) Un problema in diretta durante UnoWeekend che fa sbottare la conduttrice Anna Falchi: se la prende con alcuni collaboratori Una nuova puntata di UnoWeekend è andata in onda questa mattina.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 7 agosto 2021) Un problema induranteche fare la conduttrice: se la prende con alcuni collaboratori Una nuova puntata diè andata in onda questa mattina.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

GabriaGagliardi : #unoweekend a parte lo staff che passa bellamente davanti alla telecamera….ma il microfono aperto di anna che cazzia tutti è TOP ?????? - ondina347 : Ma questa Diana la vogliamo lasciare in pace?Se ne parla in continuazione. Cmnq Anna Falchi mi piace come conduttrice. #UnoWeekend - sfanculin : RT @ivanburatti: Beppe Convertini che si emoziona ad accarezzare il pappagallo di Enzo Salvi, Anna Falchi che rivela di aver paura degli uc… - ilrere : RT @ivanburatti: Beppe Convertini che si emoziona ad accarezzare il pappagallo di Enzo Salvi, Anna Falchi che rivela di aver paura degli uc… - macaquinho_bot : RT @ivanburatti: “Beppe, ma sei dappertutto: qui in studio, nell’RVM!” “Ma Anna, non mi sono visto…” “Dai sì, eri quel macaco!” ?? #UnoWeek… -

Ultime Notizie dalla rete : UnoWeekend Anna UnoWeekend imprevisto in diretta, Anna Falchi sbotta fuori onda: 'Non ho parole' Anna Falchi sbotta fuori onda a UnoWeekend: 'Sono passati tutti davanti le telecamere' Anche per questo sabato 7 agosto 2021 Anna Falchi e Beppe Convertini sono al timone del programma mattutino di ...

Pierpaolo Pretelli, presto le nozze con Giulia Salemi? Lui rompe il silenzio Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi pronti per il matrimonio? Lui frena: 'Poi vediamo' Pierpaolo Pretelli è stato ospite in collegamento con il programma UnoWeekend condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip a settembre sarà tra i concorrente di Tale e Quale Show ma durante il collegamento ha rotto il silenzio ...

Federica Cesarini e Valentina Rodini/ “L’Oro? Forte emozione, ci siamo fatte sentire” Federica Cesarini e Valentina Rodini ospiti in collegamento con il programma di Rai Uno, Uno Weekend: ecco le loro dichiarazioni ...

